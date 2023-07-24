Инвесторам следует быть готовыми к ставке ЦБ РФ выше 10% во 2П23 - Инвестбанк Синара

Инвесторам следует быть готовыми к ключевой ставке ЦБР выше 10% годовых во II полугодии 2023 года, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России повысил в пятницу ставку на 100 б. п. до 8,5%, что выше ожиданий рынка. Жесткую позицию регулятора мы расцениваем как начало цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Инвесторам следует быть готовыми к ставке выше 10% во II полугодии 2023 года и не забывать, что дальнейшее ее повышение подтолкнет вверх и доходности ОФЗ на ближнем участке кривой", - пишет эксперт.

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