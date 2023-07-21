Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ЛСР

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (GDR) "Группы ЛСР", сообщается в комментарии аналитика Ирины Фомкиной.

"Группа ЛСР" опубликовала сильные операционные результаты за 2К23. Объем продаж вырос на 58% к/к в денежном выражении и на 37% в натуральном (квадратных метрах). Сравнение результатов с 2К22 не релевантно в силу низкой базы. Относительно 2К21 продажи выросли на 46% и 29% в рублях и метрах соответственно. Хорошая динамика реализации по сравнению со 2К21 обусловлена восстановлением продаж в Москве (+44% в метрах) и значительным ростом в Санкт-Петербурге (+31%), в то время как в Екатеринбурге продажи не изменились. Мы расцениваем отчетность как позитивный фактор и ожидаем, что в 3К-4К23 она еще улучшится. По итогам 2023 года прогнозируем продажи на уровне 753000 кв. м и сохраняем по бумагам эмитента рейтинг "держать", - указывает эксперт.

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