Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kinder Morgan Inc., сообщается в обзоре старшего аналитика инвестиционной компании Сергея Пигарева.

"Мы нейтрально оцениваем отчетность Kinder Morgan за второй квартал 2023 года. На наш взгляд, высокая доходность окажет поддержку акциям до дивидендной отсечки. Повышение объемов добычи нефти и газа в США в 2023 году позитивно повлияет на результаты компании. На Kinder Morgan приходится около половины объемов транспортировки газа на мощности СПГ в США. Компания ожидает роста поставок на СПГ-мощности в объеме 11-15 млрд куб. футов в сутки в США до 2028 года (более чем на 100% к текущим уровням), что обеспечит повышение доходов в долгосрочной перспективе", - пишет эксперт.

Указывает Пигарев и на возможные риски:

- Сохранение процентных ставок на высоком уровне негативно для владельцев нефтегазовой инфраструктуры, для которых характерен высокий уровень долга (долг эмитента на конец отчетного периода равнялся $31,3 млрд). Рефинансирование долга по более высоким ставкам приведет к повышению процентных расходов.

- Акции компании подвержены рискам со стороны высокой инфляции, которая обуславливает повышение объема капитальных и операционных затрат из-за значительного объема физических активов (инфраструктура для сбора, хранения и транспортировки углеводородов).

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