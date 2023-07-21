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21 июля 2023 года 17:56
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Tesla до $333
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций производителя электромобилей Tesla с $222 до $333 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. Аналитики отмечают следующие важные моменты: - Tesla, скорее всего, удержит лидерство на рынке, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая. - Продажи электрокаров опережают все категории автомобилей. - Драйверами выступают налоговые льготы покупателям, поставки полупроводников. - Прибыль за II квартал 2023 года выше ожиданий. - Эмитент планирует запустить производство Cybertruck уже в текущем году. - Развитие сети станций подзарядки Supercharger - главный фактор роста. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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