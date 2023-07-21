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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Уровень ставки ЦБР на конец 2023г составит, вероятно, 9,5% - SberCIB
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21 июля 2023 года 17:14

Уровень ставки ЦБР на конец 2023г составит, вероятно, 9,5% - SberCIB

Банк России, вероятно, поднимет ключевую ставку в сентябре и октябре текущего года, прогноз на конец 2023 года - 9,5% годовых, говорится в комментарии старшего стратега SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

"ЦБ РФ, как мы и прогнозировали, повысил ставку на 100 б. п. - до 8,5%. Обосновывая свое решение, регулятор отметил, что устойчивые показатели инфляции растут и превышают цель ЦБ (4%) в пересчете на год. Усилились инфляционные риски, это связано с тем, что внутренний спрос опережает возможности предложения, а также с ослаблением рубля. Центробанк вновь дал сигнал, что допускает дальнейшее ужесточение монетарной политики на ближайших заседаниях. По нашему мнению, ставка будет повышена в сентябре и октябре. Наш прогноз по ключевой ставке на конец текущего года - 9,5% годовых", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


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