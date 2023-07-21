Freedom Finance Global рекомендует покупать акции United Airlines Holdings с прогнозной стоимостью на уровне $69 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Сергея Глинянова.

"United Airlines представила очень высокие финансовые результаты за второй квартал 2023 года. Рентабельность авиаперевозчика оказалась близка к рекордным значениям благодаря высокому спросу и масштабированию операций. Сильная отчетность дала нам основание повысить "таргет" по бумаге при сохранении рекомендации. По нашим оценкам, сейчас акция торгуется на уровне форвардного мультипликатора P/E 5,3x, оставаясь заметно ниже медианы за последние 10 лет (8x)", - пишет эксперт.

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