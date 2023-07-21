"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Самолета с целью 4400 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 4400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: 3000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сервис "Самолет Плюс", представленный девелоперской компанией "Самолет" в прошлом году, инвестировал в "Dombook" - агрегатор новостроек. Цель этих инвестиций - создать единую платформу, которая обслуживает застройщиков, риелторов и покупателей, чтобы каждая четвертая сделка на рынке первичной недвижимости в будущем осуществлялась через эту платформу. Конкретные подробности относительно суммы инвестиций и условий сотрудничества не разглашаются", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага протестировала сильный уровень сопротивления. При открытии длинной позиции на 3.5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 3000 руб. риск на портфель составит 0.5%", - указывают в "Финаме".

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