"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Johnson & Johnson

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций гиганта сектора здравоохранения Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью $187,8 за штуку на май 2024 года, что предполагает потенциал роста 11,5% от текущего уровня, после рассмотрения отчетности эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

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