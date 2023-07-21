"БКС МИ" закрыл торговую идею: покупать акции Globaltrans с целью 590 руб

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "покупать бумаги Globaltrans с целью 590 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 8 июня 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается на портале БКС Экспресс.

Доходность идеи за месяц (30 дней) составила 16,1%.

"Идея заключалась в покупке игрока на рынке железнодорожных перевозок после публикации сильных финансовых результатов за 2022 год, хороших статистических данных в отрасли и роста ставок по аренде вагонов. Сдерживающим фактором для компании является иностранная прописка. Однако на разных уровнях ведутся работы по "переезду" - для Globaltrans это позитивно, так как компания может вернуться к выплате дивидендов. Позже ожидается выход отчета за I полугодие 2023 года. Вместе эти факторы поддержали более быстрый, чем ожидалось, рост котировок, - отмечают эксперты. - Среднесрочный взгляд по бумагам остается умеренно позитивным. На короткой дистанции они могут пройти локальную коррекцию. Стоит продолжать следить и за ставками по аренде и статистикой РЖД, ухудшение данных может негативно сказаться на бумагах Globaltrans".

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