Цена акций Netflix может вырасти до $457 на горизонте года - Freedom Finance Global

Котировки акций Netflix Inc. могут подняться к уровню $457 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков Freedom Finance Global.

"Наш взгляд на акции остается нейтральным. Борьба Netflix с "шерингом" аккаунтов позволяет компании ускорить рост количества подписчиков, при стагнации или снижении выручки с пользователя. Кроме того, эффект от реализации данной инициативы является ограниченным и будет исчерпан, когда все пользователи, использовавшие чужой аккаунт, оформят собственную подписку/подпишутся как экстра-юзеры. Учитывая, что бумаги уже обладают "премиальными" стоимостными мультипликаторами (P/E NTM около 40х, рост котировок с начала 2023 года приближается к 60%), дальнейшее развитие восходящего тренда считаем неустойчивым и уязвимым", - указывает эксперт Артем Князев.

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