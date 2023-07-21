Курс рубля пока сохраняет шансы на уход ниже 90 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль сохраняет потенциал к движению ниже 90 руб./$1 в ближайшее время в связи с фактором налогового периода, при этом итоги заседания ЦБ РФ (21 июля) окажут лишь весьма умеренную поддержку национальной валюте, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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