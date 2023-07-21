.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2840-2900п в пятницу - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 июля 2023 года 10:20
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2840-2900п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов в пятницу - небольшой поддержкой выступают подрастающие цены на нефть (котировки марки Brent вернулись выше $80 за баррель), однако настроение на российском фондовом рынке явно ухудшилось за последние дни, из-за чего коррекция может продолжиться, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
21 июля 2023 года 14:39
Российский фондовый рынок на следующей неделе может сохранять сдержанный настрой на рост при отсутствии экономических и геополитических потрясений и стремиться в район 3000 пунктов по индексу Мосбиржи и 1060 пунктов по индексу РТС в случае развития восходящей коррекции рубля, прогнозирует аналитик... читать дальше
.21 июля 2023 года 14:11
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 4400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: 3000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сервис "Самолет Плюс",... читать дальше
.21 июля 2023 года 13:42
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций гиганта сектора здравоохранения Johnson & Johnson с прогнозной стоимостью $187,8 за штуку на май 2024 года, что предполагает потенциал роста 11,5% от текущего уровня, после рассмотрения отчетности эмитента за второй квартал 2023 года, сообщается в... читать дальше
.21 июля 2023 года 13:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одной из крупнейших американских компаний в сфере компьютерных игр и развлечений Activision Blizzard с $79 до $93 за штуку, сообщается в материале аналитиков. Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом подтверждена... читать дальше
.21 июля 2023 года 12:45
"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Technology Select Sector SPDR Fund с прогнозной стоимостью на уровне $181,7 за штуку на горизонте года, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "После роста более чем на 40% за I полугодие 2023 года сейчас IT-сектор имеет минимальный... читать дальше
.21 июля 2023 года 12:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею "покупать бумаги Globaltrans с целью 590 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, открытую 8 июня 2023 года, в связи с достижением целевых ориентиров, сообщается на портале БКС Экспресс. Доходность идеи за месяц (30 дней) составила... читать дальше
.21 июля 2023 года 11:52
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Селигдара", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Селигдар" опубликовал в четверг хорошие операционные результаты за 1П23. Объем производства золота предприятиями группы достиг 2692 кг (+8% г/г),... читать дальше
.21 июля 2023 года 11:32
Котировки акций Netflix Inc. могут подняться к уровню $457 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков Freedom Finance Global. "Наш взгляд на акции остается нейтральным. Борьба Netflix с "шерингом" аккаунтов позволяет компании ускорить рост количества подписчиков, при стагнации или... читать дальше
.21 июля 2023 года 11:13
Курс пары доллар/рубль сохраняет потенциал к движению ниже 90 руб./$1 в ближайшее время в связи с фактором налогового периода, при этом итоги заседания ЦБ РФ (21 июля) окажут лишь весьма умеренную поддержку национальной валюте, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение... читать дальше
.21 июля 2023 года 10:57
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции International Business Machines (IBM), одного из лидеров на рынке гибридных облачных услуг, с прогнозной стоимостью на уровне $136 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Полагаем, что в ближайшее время... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.