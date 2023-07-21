Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2840-2900п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов в пятницу - небольшой поддержкой выступают подрастающие цены на нефть (котировки марки Brent вернулись выше $80 за баррель), однако настроение на российском фондовом рынке явно ухудшилось за последние дни, из-за чего коррекция может продолжиться, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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