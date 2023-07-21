Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут решение Банка России по ключевой ставке, операционные результаты "ТГК-1" за 2К23, макростатистика из Великобритании:

- Решение Банка России по ключевой ставке;

- Операционные результаты "ТГК-1" за второй квартал 2023 года;

- Базовый индекс розничных продаж в Великобритании за июнь;

- Объем розничных продаж в Великобритании за июнь.

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