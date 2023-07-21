Рубль может продолжить укрепление в ближайшее время - БКС Экспресс

Рубль может продолжить умеренное укрепление по отношению к доллару США в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Национальная валюта показала достаточно существенное укрепление на торгах в четверг. Так, курс пары USD/RUB опустился с 91,3 к 90,2 руб./$1. В июле мы могли проходить "дно" по объему притока валюты из-за упавших нефтяных цен в конце мая (эффект с лагом),но затем котировки марок Brent и Urals отскочили, а спрос на импорт из-за выросшего курса может замедлиться - в результате есть шансы на умеренное укрепление рубля", - пишет аналитик в комментарии.

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