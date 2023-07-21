"Финам" повысил прогнозную цену акций Halliburton до $44

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Halliburton Co. с $37,6 до $44 за штуку, что предполагает потенциал роста более 18% от текущего уровня на горизонте года, в связи с восстановлением цен на нефть и сильной отчетностью эмитента за полугодие, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг "покупать" для указанных бумаг был сохранен экспертами.

Halliburton Co. - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь SLB (ранее Schlumberger) и Baker Hughes Co.. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти: от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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