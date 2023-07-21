"Финам" присвоил рейтинг "покупать" бумагам Global X China Biotech ETF с прогнозной стоимостью на 76,8 гонконгского доллара (HKD) на горизонте года, что предполагает потенциал роста более 38% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору Китая за последние двенадцать месяцев ушел в минус на 26% и, на наш взгляд, достиг "дна". После пересмотра структуры фонда на первую строчку вышла компания Jiangsu Hengrui, которая отличилась успехами в разработках моноклональных антител для лечения онкологических заболеваний. Многие эмитенты в составе фонда выглядят фундаментально недооцененными, и у Global X China Biotech ETF вырисовывается существенный "апсайд", - пишет ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Global X China Biotech ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс Solactive China Biotech Index, включающий в себя акции преимущественно биотехнологических и фармацевтических компаний с географической привязкой к Китаю.

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