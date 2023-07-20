Цена акций Halliburton может уйти выше $40 в августе - Freedom Finance Global

Котировки акций Halliburton Co. могут превысить уровень $40 за штуку в августе 2023 года, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев

"Мы позитивно оцениваем результаты Halliburton за второй квартал текущего года и ожидаем положительной реакции рынка на отчетность компании. Тем не менее цена бумаги, на наш взгляд, не имеет существенного потенциала роста с текущих уровней в долгосрочной перспективе. При этом поддержку котировкам нефти и акциям нефтегазовых компаний в летние месяцы будет оказывать дефицит нефти на мировом рынке из-за окончания продаж из госрезервов США, добровольного ограничения добычи Саудовской Аравией и Россией, а также сезонно высокого спроса на нефтепродукты и природный газ", - пишет эксперт в комментарии.

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