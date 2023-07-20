"БКС МИ" рекомендует держать ADR HeadHunter

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать бумаги (ADR) HeadHunter на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Число вакансий на платформе HeadHunter во II квартале 2023 года продолжило расти высокими темпами (на 58% г/г), что вкупе с улучшающейся динамикой ВВП России, на наш взгляд, должно привести к сильным результатам эмитента по итогам квартала. Однако наша рекомендация по бумаге - "держать", учитывая рыночную оценку, - указывают эксперты. - Котировки расписок с начала года подскочили на 84% против роста индекса Мосбиржи на 37%. На этом фоне рыночные мультипликаторы компании повысились до 12х по P/E 2023 против 8x в марте. И сейчас мы считаем, что бумаги оценены справедливо. Риски для инвестиционного кейса HeadHunter - как позитивные, так и негативные - заключаются в динамике экономики и рынка труда, а также перспективах редомициляции и деталях выкупа бумаг".

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