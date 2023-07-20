"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции Самолета с прогнозной ценой 4100 руб

"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать акции ГК "Самолет" с прогнозной стоимостью 4100 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 20% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты отмечают следующие пять причин для вложений в бумаги эмитента:

- Компания работает в наиболее привлекательном для российских девелоперов регионе страны; около 60% проектов приходится на Московскую область.

- Сначала 2020 года доля проданных квартир у компании находится в среднем на уровне около 50%, тогда как средний показатель на рынке - около 44%.

- Цены на квартиры девелопера в Москве и Московской области растут быстрее средней рыночной цены.

- Компания развивает перспективное направление индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В отличие от конкурентов "Самолет " предлагает не коттеджные поселки премиум-класса, а продукт для массового потребителя с возможностью оформления ипотеки.

- Долговая нагрузка компании находится на комфортном для сектора недвижимости уровне. "Самолет", вероятно, продолжит платить дивиденды и реализует запланированный выкуп акций с рынка.

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