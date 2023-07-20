"Финам" повысил рекомендацию для паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до "покупать"

"Финам" повысил рекомендацию для паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была сохранена экспертами на уровне $107 за штуку.

"Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) в текущем году ожидает рост дефицита платины. По прогнозам, предложение платины снизится на 1% относительно 2022 года, при этом спрос вырастет на 28%. Таким образом будут созданы предпосылки к росту мировых цен на платину", - отмечает ведущий аналитик Александр Потавин

Эксперт обращает внимание на следующие моменты:

- Цена паев фонда отражает динамику спотовой цены на платину за вычетом расходов фонда.

- Паи Aberdeen Standard Physical Platinum Shares могут быть интересны инвесторам, которые ищут простую и удобную альтернативу покупке физического драгметалла.

- Стратегия фонда - следовать за биржевой ценой платины. Это удобно для инвестора, который не хочет использовать акции добывающих компаний.

- Динамика цен на платину зависит от ситуации в мировой экономике, но не так сильно, как у палладия. Платина используется в автопромышленности при производстве электроники и деталей катализаторов, которые очищают выхлопные газы.

- Около 35% потребления платины приходится на автомобильные катализаторы. Платина используется в производстве автомобилей и других видах промышленности, а также в ювелирном деле. Спрос на платину выигрывает за счет дисконта к палладию и большей доступности.

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