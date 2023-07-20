Freedom Finance Global сохраняет нейтральную оценку акций Goldman Sachs Group с прогнозной стоимостью на уровне $365 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Ожидаем восстановления показателей прибыли Goldman Sachs в последующие кварталы после единоразовых списаний. Впрочем, до конца 2023 года доходы корпорации останутся ниже уровней первого квартала. Полагаем, что во втором полугодии эмитент продолжит сталкиваться с низкой активностью компаний на рынках капитала и медленным восстановлением спроса на инвестиционно-банковские услуги, - пишет аналитик Алина Попцова. - В то же время снижение рыночной волатильности может способствовать нормализации выручки от трейдинга. Положительное влияние на доходы может оказать продажа платформы Greensky и повышение эффективности финтех-направления. Улучшение рыночных условий за счет ожидаемого снижения ставки ФРС в первой половине следующего года, вероятно, поспособствует оживлению активности в сегментах IPO и M&A, что позволит Goldman Sachs воспользоваться лидирующей позицией в отрасли для увеличения доходов. Тем не менее макроэкономическая неопределенность и риск рецессии продолжат оказывать давление на его инвестиционно-банковский бизнес в среднесрочной перспективе".

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