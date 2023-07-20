"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Charles Schwab до $81

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций одного из крупнейших банков США Charles Schwab Corp. с $70 до $81 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами.

"Эмитент 18 июля отчитался за 2К23. Прибыль снизилась до $0,75/акцию, но превысила консенсус ($0,71). Чистый доход упал на 9% на фоне снижения чистого процентного дохода и комиссий по депозитам; доход в сегменте управления активами при этом вырос. Объем базовых новых активов достиг $52 млрд, компания, однако, сообщила об очередном квартальном снижении депозитов на 7%. Банк ожидает возобновление роста депозитов до конца 2023 года. Мы полагаем, что опасения по поводу их оттока в краткосрочном периоде скоро развеются", - указывают аналитики.

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