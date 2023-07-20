"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Kingdee Intl. Sofware до HKD17,5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций Kingdee Intl. Sofware на 24% - с 23 до 17,5 гонконгских долларов (HKD) за штуку с учетом уменьшения мультипликаторов в секторе и ожидаемого замедления роста в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для бумаг одного из ведущих провайдеров корпоративного управленческого ПО и решений в сфере электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе была при этом подтверждена экспертами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.