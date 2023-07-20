ЦБ РФ может повысить ставку до 8,5% на заседании 21 июля 2023г - SberCIB

Банк России может повысить ключевую ставку на 100 б.п. - до 8,5% годовых - на заседании 21 июля 2023 года, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Риторика ЦБ на июньском заседании указывала на то, что в июле регулятор будет выбирать между повышением ключевой ставки на 50 б.п. и 100 б.п. Инфляционные риски с тех пор усилились с учетом ослабления рубля и дальнейшего ускорения базовой инфляции. Мы ожидаем, что в этих условиях Банк России в пятницу, 21 июля, может повысить ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых", - указывают эксперты в комментарии.

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