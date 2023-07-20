"БКС МИ" рекомендует покупать акции Tractor Supply

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции крупнейшего поставщика кормов для животных в США ( с долей рынка выше 20%) Tractor Supply Co., сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Эмитент стабильно наращивает свои показатели, мы считаем финансовую устойчивость умеренно высокой. Зачастую клиентами становятся владельцы домашних питомцев и скота с доходами выше, а расходами, наоборот, ниже среднего. Более половины ассортимента составляют потребительские товары: корма для животных, пропан и топливные гранулы (вид биотоплива). Более 85% клиентов - заводчики животных, у некоторых животных более одного. На последней конференции для инвесторов CEO компании Хэл Лоутон заявил, что в периоды спада в экономике в прошлом самой приоритетной была задача накормить детей, домашних питомцев и скот, а потом уже другие траты", - отмечают эксперты.

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