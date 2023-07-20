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20 июля 2023 года 12:45
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Tractor Supply
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции крупнейшего поставщика кормов для животных в США ( с долей рынка выше 20%) Tractor Supply Co., сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Эмитент стабильно наращивает свои показатели, мы считаем финансовую устойчивость умеренно высокой. Зачастую клиентами становятся владельцы домашних питомцев и скота с доходами выше, а расходами, наоборот, ниже среднего. Более половины ассортимента составляют потребительские товары: корма для животных, пропан и топливные гранулы (вид биотоплива). Более 85% клиентов - заводчики животных, у некоторых животных более одного. На последней конференции для инвесторов CEO компании Хэл Лоутон заявил, что в периоды спада в экономике в прошлом самой приоритетной была задача накормить детей, домашних питомцев и скот, а потом уже другие траты", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TRACTOR/SUPPLY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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