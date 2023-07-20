Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Prologis Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Михаила Парамонова.

"Мы нейтрально оцениваем результаты Prologis за второй квартал. Компания обладает широко диверсифицированной клиентской базой (топ-25 клиентов генерируют менее 21% выручки), достаточно выраженным международным присутствием, что будет частично компенсировать возможное ослабление доллара и замедление американской экономики, а также является безусловным лидером отрасли. Повышение процентных ставок оказывает давление на маржинальность бизнеса, однако диверсификация, рост объемов бизнеса, а также близкая к 99% заполняемость площадей позволяют эмитенту генерировать устойчивый денежный поток для акционеров", - пишет эксперт в материале.

Потенциальные драйверы роста:

- Успешная ценовая политика. Рост чистого операционного дохода и арендных ставок не привел к значительному оттоку клиентов.

- Улучшение менеджментом прогнозов EPS и Core FFO позитивно скажется на выплатах акционерам.

- Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики окажет поддержку прибыльности и оценке портфеля недвижимости компании.

Потенциальные риски:

- Основной бизнес-сегмент продемонстрировал скромные темпы роста, по заполняемости площадей наблюдается понижательная динамика. Данные тенденции могут усилиться в случае наступления рецессии.

- Рост ставок оказывает давление на прибыльность Prologis, вызывая увеличение требуемой доходности ее акций и оказывая давление на котировки. Впрочем, кредитное состояние компании не вызывает вопросов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.