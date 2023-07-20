Вероятность подъема ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в пятницу сохраняется - Альфа-банк

Вероятность подъема ключевой ставки на 50 б.п. по итогам заседания Банка России 21 июля 2023 года сохраняется, данные Росстата по недельной инфляции (11-17 июля) подтверждают наличие проинфляционных рисков в экономике, говорится в комментарии экспертов Альфа-банка.

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