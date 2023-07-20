"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций AMD до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций Advanced Micro Devices (AMD) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была также повышена экспертами с $93 до $149 за штуку.

"Второй по величине разработчик графических процессоров может показать рост стоимости акций на фоне роста мультипликаторов в секторе полупроводников. Прогнозируем рост выручки после 2023 года около 20%. Сегмент серверов - основной драйвер (рост доходов превысит 40%). Рентабельность по скорректированной EBITDA остается на высоком уровне - 29%. Мультипликаторы на среднем уровне, могут вырасти за счет роста продаж", - указывают эксперты.

Аналитики отмечают и возможные риски: отсутствие собственных мощностей, конкуренция, геополитика.

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