ПСБ рекомендует держать акции "ВУШ Холдинг"

Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать акции ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh), сообщается в обзоре аналитиков.

"ВУШ Холдинг" ожидает, что по итогам 6М23 показатель чистый долг/EBITDA будет на уровне менее 1,5; исходя из этого, согласно дивполитике компании, дивидендные выплаты могут составить 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за 12 месяцев к 30 июня 2023 года. Как говорится в сообщении эмитента, прогноз показателя чистый долг/EBITDA сделан на основе проекта финансовой отчетности за 6М23, раскрыть которую планируется в августе. Дивидендная политика компании предусматривает, что минимальный целевой уровень дивидендных выплат зависит от показателя чистый долг/EBITDA на последнюю отчетную дату и определяется в процентах от чистой прибыли за предшествующие отчетной дате 12 месяцев, - указывают эксперты. - Оцениваем новость скорее как позитивную. Для "ВУШ Холдинг" 2022 год стал довольно успешным на фоне расширения парка компании и городов присутствия, а также смещения потребительских интересов в передвижении из-за санкций. По нашим оценкам, 6М23 стали менее удачными для компании, в том числе из-за позднего наступления "сезона". Мы считаем, что эмитент - это компания роста и будем пристально наблюдать за приближающейся отчетностью, акции рекомендуем держать".

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