Рубль, вероятно, будет торговаться около 91 руб./$1 в четверг - SberCIB

Рубль, вероятно, будет торговаться около уровня 91 руб./$1 в четверг, но покажет укрепление в пятницу и на следующей неделе на фоне решения по ключевой ставке ЦБ РФ, а также крупных выплат налогов и дивидендов экспортерами, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, в течение дня продолжат торговаться в диапазоне $79-80 за баррель.

"На аукционах Минфина в среду объем размещения ОФЗ составил лишь 17 млрд руб. - минимум за один аукционный день с марта 2023 года. По всей видимости, рынок не был готов к наращиванию позиций в ОФЗ в преддверии пятничного заседания Банка России. По нашему мнению, регулятор, вероятнее всего, повысит ставку сразу на 100 б.п. В среду вечером стало известно, что инфляция в России за неделю с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18% против 0,14% неделей ранее. Это, скорее всего, приведет к повышению доходностей ОФЗ в четверг", - отмечают аналитики SberCIB.

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