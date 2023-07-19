Инвестбанк "Синара" начал анализ Zijin Mining с рекомендацией "покупать" для акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Zijin Mining Group Co., сообщается в обзоре.

Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 16,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку на конец 2023 года, рекомендация для этих бумаг дается "покупать".

"Этот один из крупнейших в мире производителей золота - самая активная китайская компания в плане покупки зарубежных активов. Благодаря приобретенным рудникам Zijin Mining занимает теперь достойное место на рынке не только золота, но и меди. Восстановление цен на медь во 2П23 и высокие цены на золото должны обеспечить неплохой рост прибыли, что еще не учитывается в стоимости акций. Мы предполагаем, что бумаги позитивно отреагируют на повышение спроса как в Китае, так и за его пределами, - пишут аналитики инвестбанка. - Благодаря высококачественным и обширным запасам лития и хорошим перспективам усиления спроса на новые энергетические металлы компания, по нашему мнению, должна существенно увеличить доходы от лития в ближайшие годы, что станет новым драйвером прибыли, помимо продаж меди и золота".

Текущая стоимость бумаг компании составляет порядка HKD12,6.

Zijin Mining - крупная горнодобывающая компания, занимается добычей и производством золота, меди, цинка, серебра в Китае и еще 15 странах.

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