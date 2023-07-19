ЦБР, скорее всего, повысит ставку на 0,25-0,5% на заседании 21 июля - "Газпромбанк Инвестиции"

Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на 0,25-0,5% по итогам заседания 21 июля 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции".

"Годовая инфляция в России остается на непривычно низких для июня уровнях в 3,2%, однако резкое ослабление курса рубля и рост потребления, кажется, не оставляют регулятору выбора. Вероятно, ЦБ РФ перейдет от удержания к повышению ключевой ставки уже в ближайшую пятницу, 21 июля. Мы ожидаем повышение ставки в диапазоне 0,25-0,5%, а дальнейшие действия центробанка будут во многом определяться динамикой рубля", - пишут эксперты.

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