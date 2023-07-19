Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги X5

Freedom Finance Global рекомендует держать бумаги (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 2100 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвестиционной компании Натальи Мильчаковой.

"Депозитарные расписки группы X5 растут против рынка на торгах в среду. Причиной, на наш взгляд, является то, что эмитент опубликовал сильные операционные результаты за 2К23 и 1П23", - отмечает эксперт.

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