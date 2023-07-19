Акции BofA сохраняют инвестиционную привлекательность - Инвестбанк Синара

Акции Bank of America Corp. (BofA) сохраняют инвестиционную привлекательность на фоне хорошего кредитного качества и высокой степени диверсификации бизнеса, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Опубликованные во вторник результаты Bank of America за 2К23 оказались лучше прогнозов. Прибыль на акцию составила $0,88, а доходы - $25,2 млрд. При P/E 2023П на уровне 9,2 мы по-прежнему считаем бумаги эмитента привлекательными, учитывая хорошее кредитное качество и высокую степень диверсификации бизнеса, - пишет старший аналитик Ольга Найденова. - Банк возвращает капитал акционерам как через выплату дивидендов, так и посредством выкупа собственных акций (суммарно на $2,3 млрд в 2К23), при этом улучшая показатели достаточности капитала. С 3К23 эмитент планирует увеличить дивидендные выплаты на 9%"

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