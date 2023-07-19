"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $367 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 25%, стоп-приказ: $260, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет в среду, 19 июля. Ожидается рост выручки до $24,29 млрд и прибыли на акцию до $0,7882. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения бумага находится в восходящем тренде, двигаясь к максимальному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $260 риск на портфель составит 0,25%", - указывают в "Финаме".

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