Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Microsoft

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Microsoft Corp., сообщается в обзоре экспертов.

"Компания объявила во вторник цены на новую подписку на Microsoft 365, в которую включены сервисы искусственного интеллекта (ИИ). Мы считаем новость положительной для эмитента, однако с начала текущего года его акции подорожали уже на 50% в основном благодаря развитию генеративного ИИ, следовательно, новость вряд ли придаст новый импульс котировкам бумаг Microsoft", - отмечают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

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