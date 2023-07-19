Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Morgan Stanley с прогнозной стоимостью на уровне $94 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Эмитент продолжает демонстрировать устойчивые результаты. В случае улучшения конъюнктуры прибыль от инвестиционно-банковской деятельности корпорации возобновит рост. До конца года основным фактором поддержки доходов останется сегмент управления капиталом. Рассчитываем, что решение о назначении нового генерального исполнительного директора, которое должно быть принято до конца 2023 года, снизит неопределенность для инвесторов и ослабит давление на котировки Morgan Stanley", - указывает аналитик Алина Попцова.

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