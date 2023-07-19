"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: продавать бумаги ФосАгро с целью 6310 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "продавать бумаги "ФосАгро" с целью 6310 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования в 2023 году. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, говорится в комментарии аналитиков.

"С учетом падения цен на удобрения и возможного введения новых ограничений бумаги эмитента не выглядят инвестиционно привлекательными. Именно поэтому, принимая все риски, инвесторы могут сделать ставку на снижение котировок и продать активы компании в "шорт". Риском идеи выступает возможное продление зерновой сделки на условиях России", - указывают эксперты.

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