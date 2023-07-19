"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает топ-идею "Лонг в расписках TCS Group" с ожидаемым ростом 7% к середине августа текущего года, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"TCS - сильная история роста в финансовом секторе, и оценка предполагает премию к игрокам с более сдержанным потенциалом роста. Мы ожидаем хороших результатов за II квартал 2023 года на фоне увеличения клиентской базы и ускорения роста кредитования, что может стать катализатором к пересмотру ожиданий на 2023 год. По нашим текущим оценкам, эмитент торгуется с мультипликаторами 2023e P/E 10,7х и P/BV 2,6x, видим хороший потенциал после недавнего повышения целевой цены до 5100 рублей за бумагу", - указывают аналитики.

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