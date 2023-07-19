Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций BofA на уровне $34

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Bank of America Corp. (BofA) на уровне $34 за штуку на горизонте года, рекомендация - "держать", сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алины Попцовой.

"Результаты эмитента за второй квартал несколько превзошли консенсус аналитиков. Неожиданно сильные показатели трейдингового подразделения и инвест-банкинга позволили компенсировать отставание процентных доходов и сгенерировать более высокую, чем ожидалось прибыль. Тем не менее мы не ожидаем оживление инвестбанкинга до конца текущего года ввиду макроэкономической неопределенности и ужесточения финансовых условий. В то же время ориентированность на потребительский банкинг выступит фактором дальнейшего снижения процентной маржи до конца 2023 года в силу замедления роста кредитования и увеличения убытков по кредитам до уровней, характерных для 2019 года", - пишет эксперт.

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