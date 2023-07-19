"Открытие Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку акций ММК

"Открытие Инвестиции" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), говорится в комментарии начальника Управления анализа рынков Алексея Павлова.

"ММК" продемонстрировал сильные операционные показатели по итогам II квартала. При этом совокупный объем производства стали лишь немного не дотянул до рекордного IV квартала 2021 года. Такие результаты стали следствием в первую очередь хороших показателей спроса на рынке России и стран ближнего зарубежья, а также частичного восстановления деловой активности в Турции, где в апреле эмитент перезапустил горячее производство на своем активе MMK Metalurji. При этом и в третьем квартале компания ожидает сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка на фоне высокого спроса благодаря сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности, - пишет эксперт. - Однако для понимания всей полноты картины по-прежнему не хватает финансовых показателей. Основные вопросы у нас вызывает уровень текущей операционной маржи, который может оказаться ниже рыночных ожиданий из-за опережающего роста издержек за последний год. Поэтому мы сохраняем нейтральный взгляд на акции российских сталеваров в целом и "ММК" в частности".

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