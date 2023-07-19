Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит рост к 3000п на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, попробует продолжить рост в направлении 3000 пунктов на торгах в среду, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок растет семнадцать сессий подряд почти без остановок и существенной коррекцией. Похожая ситуация скалывалась весной текущего года, тогда ключевым фактором выступали дивидендные ожидания. Сейчас основной драйвер роста - это слабый рубль, который подпитывает спрос на бумаги экспортеров. Кроме того, вероятно, активно реинвестируются средства от недавно поступивших выплат. В целом существенных рисков по рынку акций мы не видим, но пик текущей волны роста приближается и находится вблизи отметки 3000 пунктов, откуда индекс может начать корректироваться", - пишет аналитик в комментарии.

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