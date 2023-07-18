"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг X5

"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 2624 рублей за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Группа X5 во вторник представила свои операционные результаты за 2К23, которые несколько опередили наши прогнозы. Чистая розничная выручка ритейлера увеличилась на 18,9% г/г, что на 1,5 п.п. выше, чем мы ожидали. В основном такой результат был достигнут за счет лучшей, чем предполагалось, динамики сопоставимых продаж. Эмитент продемонстрировал ускорение роста выручки относительно предыдущего квартала, чему также способствовала сделка по покупке магазинов компании "Тамерлан", закрытая в апреле. Всего две последние сделки и консолидация новых активов позволили ритейлеру дополнительно увеличить темпы роста торговой площади более чем на 4 п.п. Свои финансовые результаты группа должна представить примерно через месяц", - указывает аналитик Артем Михайлин.

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