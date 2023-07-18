"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group, сообщается в материале аналитиков.

"X5 во II квартале увеличила выручку на 19,1%, LfL-продажи выросли на 7,8%. Однозначно впечатляющие результаты, - пишет начальник Управления анализа рынков Алексей Павлов. - Даже на фоне высокой базы II квартала 2022 года и замедляющейся инфляции эмитент продемонстрировал мощную динамику продаж. При этом локомотивом роста по-прежнему остается оффлайн-бизнес. Консолидация сетей "Красный Яр" и "Слата" также внесла свою лепту в итоговый результат, но на уровне всего порядка 1,5 п.п. Сохраняем позитивный взгляд на компанию и рекомендацию "покупать" для ее расписок".

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