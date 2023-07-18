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18 июля 2023 года 18:17

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для GDR X5

"Открытие Инвестиции" сохраняет рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок (GDR) X5 Retail Group, сообщается в материале аналитиков.

"X5 во II квартале увеличила выручку на 19,1%, LfL-продажи выросли на 7,8%. Однозначно впечатляющие результаты, - пишет начальник Управления анализа рынков Алексей Павлов. - Даже на фоне высокой базы II квартала 2022 года и замедляющейся инфляции эмитент продемонстрировал мощную динамику продаж. При этом локомотивом роста по-прежнему остается оффлайн-бизнес. Консолидация сетей "Красный Яр" и "Слата" также внесла свою лепту в итоговый результат, но на уровне всего порядка 1,5 п.п. Сохраняем позитивный взгляд на компанию и рекомендацию "покупать" для ее расписок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-X5-GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ


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