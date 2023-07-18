"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 11870 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 11870 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,3%, стоп-приказ: 10850 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Основными факторами привлекательности эмитента являются низкие показатели затрат на унцию золота, а также перспективы значительного увеличения объемов добычи драгметалла. По форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы акции компании недооценены относительно аналогов даже с учетом увеличенного в условиях санкций странового дисконта", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 10 850 руб. риск на портфель составит 0,14%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире.

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