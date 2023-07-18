Freedom Finance Global рекомендует держать акции Wells Fargo с прогнозной ценой $46

Freedom Finance Global рекомендует держать акции Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $46 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Алины Попцовой.

"Выручка и прибыль эмитента за второй квартал превысили консенсус аналитиков. Корпорация продолжила с выгодой для своих финансовых показателей использовать период высоких ставок. Менеджмент улучшил прогноз роста процентной прибыли на 2023 год, - указывает эксперт. - Полагаем, что чистый процентный доход Wells Fargo во втором полугодии упадет в сравнении с уровнями двух минувших кварталов из-за уменьшения активности в сегментах кредитования и роста стоимости депозитной базы. Это способно привести к снижению чистой процентной маржи до конца текущего года с восстановлением до средних отметок в 2024 году. В следующем квартале резерв на покрытие кредитных убытков может быть меньше с учетом активного увеличения буфера. В краткосрочной перспективе акции компании останутся под давлением из-за рисков рецессии. Однако потенциальное снятие ограничений на активы в течение следующих лет за счет усилий банка по оптимизации расходов и реструктуризации, обеспечивает сохранение долгосрочной инвестиционной привлекательности бумаг эмитента".

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