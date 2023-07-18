Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков.

"Tesla планирует вдвое расширить производство в Берлине, чтобы выпускать там до миллиона автомобилей в год. В таком случае предприятие станет крупнейшим в Германии. Мы считаем новость положительной для котировок акций эмитента, так как расширение производства увеличит мощность на полмиллиона машин (28% от планового объема производства в 2023 году). Однако за последние два месяца котировки уже выросли на 75%, поэтому новость, даже создающая позитивный фон, вряд ли придаст бумаге новый импульс. Придерживаясь скорее осторожных оценок в отношении бумаг, сохраняем рейтинг "держать", - пишут эксперты Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

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