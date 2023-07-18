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18 июля 2023 года 16:15
ПСБ рекомендует покупать акции ММК с прогнозной ценой 60 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 60 рублей за штуку, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "Компания опубликовала сильные операционные результаты за II квартал 2023 года. Производство стали: +19,5% г/г за счет уверенного внутреннего спроса; производство чугуна: +24,4% г/г вследствие завершения ремонтных работ по доменному направлению; продажи металлопродукции: +29,8% г/г также за счет уверенного спроса внутри страны и роста продаж в Турции; доля премиальной продукции в портфеле подросла до 43,4%, - указывает аналитик. - Эмитент ожидает сохранение благоприятной конъюнктуры в III квартале за счет сезонной строительной активности и устойчивого потребления в других отраслях промышленности. Все это настраивает и на сильные финансовые результаты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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