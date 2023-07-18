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18 июля 2023 года 14:32
Инвестбанк "Синара" обновил оценку акций продуктовых ритейлеров РФ, в фаворитах по-прежнему X5 и Магнит
"Инвестиционный банк Синара" пересмотрел прогнозные цены акций продуктовых ритейлеров РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. Так, прогнозная стоимость бумаг X5 Retail Group была понижена с 2600 рублей до 2500 рублей за штуку, стоимость акций "Магнита" и бумаг "Ленты" была повышена с 6300 рублей до 6400 рублей за штуку и с 690 рублей до 750 рублей за штуку соответственно. Рекомендации остались неизменными. Фаворитами аналитиков в секторе являются X5 Retail Group и "Магнит". "Мы обновили модели ритейлеров с учетом актуальных тенденций в отрасли, финансовых результатов компаний и нашего уточненного макропрогноза, но наши предпочтения остались прежними - X5 Retail Group и Магнит, лучше всего адаптировавшиеся к нынешним условиям благодаря своим размерам, ведущим позициям в массовом сегменте продуктовой розницы и прочным финансам. Спрос остается слабым, но в сегменте продуктов питания это проявляется в наименьшей степени. Менее оптимистично мы оцениваем перспективы "Ленты", для которой основным является сегмент гипермаркетов. В отношении непродовольственной розницы мы придерживаемся еще более осторожных оценок", - указывают эксперты банка. "Самые свежие финансовые результаты представителей продуктовой розницы указали на замедление роста и давление на рентабельность. Первое, как минимум, частично объясняется снижением темпов повышения цен на продукты питания, высокой базой 1К23 и относительно небольшими инвестициями в расширение сетей на протяжении большей части 2022 года. При этом динамика отличается от формата к формату - крупные в большей мере, чем мелкие, страдают от ужесточения конкуренции со стороны онлайн-каналов, поэтому "магазины у дома" и жесткие дискаунтеры показывают лучшие результаты, - пишут аналитики в материале. - Мы наблюдаем несколько важных тенденций в ритейле, таких как наращивание доли СТМ, инвестиции в развитие жестких дискаунтеров, неодинаковые результаты в разрезе "традиционных" форматов. Предполагаем, что компании сектора возобновят крупные вложения в расширение сетей, хотя, может, и не по всем форматам. Обратим внимание и на вполне рациональную регуляторную среду, где акцент делается скорее на добровольном ограничении наценок на товары некоторых категорий, а не на прямом госрегулировании цен, что соответствует практике рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РИТЕЙЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ
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