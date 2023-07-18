"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивают акции ММК

"Тинькофф Инвестиции" позитивно оценивает перспективы цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитика Александра Алексеевского.

"Эмитент опубликовал позитивные операционные результаты за первое полугодие 2023 года. Производство стали заметно восстановилось и находится вблизи рекордных значений четвертого квартала 2021 года. Продажи также выросли на фоне увеличения производства, благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке и роста продаж турецкого актива. Компания ожидает сохранение высокого спроса на сталь на российском рынке и в 3К23. Позитивно смотрим на акции "ММК". Наш рейтинг по бумагам - "покупать"; целевая цена - 58 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня", - пишет эксперт.

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